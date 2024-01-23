Sultangazi’de feci kaza: Damper yerinden koptu hafriyat yola döküldü
İstanbul Sultangazi’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın damperi yerinden koparak devrilirken taşıdığı hafriyat ise yola döküldü. Yaşanan olayın ardından panik yapan sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle uzun tır kuyruğu oluştu.
Olay saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Kuzey Marmara otoyolu bağlantısı taşocağı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu sürücünün kullandığı hafriyat yüklü TIR, viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Yaklaşık 20 metre kadar sürüklenen TIR karşı şeride geçtikten sonra savruldu ve hafriyat yüklü damper yerinden koparak devrildi.
Devrilen damperdeki tonlarca toprak ise yola döküldü. Olayından ardından sürücü olay yerinden kaçarken, TIR'da büyük çapta hasar meydana geldi. Zarar gören yakıt deposundaki akaryakıtın yola döküldüğü görüldü.
DÖKÜLEN HAFRİYAT KEPÇEYLE TOPLANDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yolun bir kısmı trafiğe kapanınca uzun TIR kuyrukları oluştu. Yola dökülen hafriyat kepçe yardımı ile toplanarak başka bir kamyona aktarılırken devrilen damper ve hasar gören TIR ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafik ise normal akışına döndü.
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