Hafta sonu yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, hafta sonu yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.

AA
24 Temmuz 2022 Pazar, 08:26
Hafta sonu yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmit-Sakarya yolunun 0-3. kilometrelerinde yapım onarım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Torbalı-Kemalpaşa yolunun 15-17. kilometrelerinde İzmir-Aydın Otoyolu'nun köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya Ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 32-33. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Samsun-Ankara yolunun 0-1. kilometrelerinde Derecik Kavşağı'nda Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında kavşak düzenleme, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu bölgelerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı kavşağı yapım çalışması nedeniyle Ardeşen-Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Orhangazi-İznik yolunun 0-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ettiğinden yol ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde diğer taşıtlara azami saatte 30 kilometre hızla kontrollü olarak geçiş izni veriliyor.


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