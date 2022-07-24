Hafta sonu yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

24 Temmuz 2022 Pazar, 08:26

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmit-Sakarya yolunun 0-3. kilometrelerinde yapım onarım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Torbalı-Kemalpaşa yolunun 15-17. kilometrelerinde İzmir-Aydın Otoyolu'nun köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya Ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 32-33. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Samsun-Ankara yolunun 0-1. kilometrelerinde Derecik Kavşağı'nda Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında kavşak düzenleme, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu bölgelerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı kavşağı yapım çalışması nedeniyle Ardeşen-Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Orhangazi-İznik yolunun 0-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ettiğinden yol ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde diğer taşıtlara azami saatte 30 kilometre hızla kontrollü olarak geçiş izni veriliyor.