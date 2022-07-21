Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, haftanın ilk iş gününde yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Konya ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.
Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.
Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip Kavşağı-Osmancık Kavşağı) farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Adıyaman şehir geçişi yolunun 0-5. kilometrelerinde yan yollarda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı kavşağı yapım çalışması dolayısıyla Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.
Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları olduğu için ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Video Haberler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
En Çok Okunan Haberler
-
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- Anketlerde kaçıncı parti olduklarını açıkladı
- MHP'ye büyük şok!
- Düzce'de korkutan deprem
- Canlı yayında ekonomi atışması
- Sedat Peker'in seçim planını açıkladı
- 'Burası Acun City mi?'
- Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
- Uçakta hedef aldı, cenazede elini sıktı
- Memur maaş zamları için harekete geçildi