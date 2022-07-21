Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

21 Temmuz 2022 Perşembe, 08:15

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Konya ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip Kavşağı-Osmancık Kavşağı) farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adıyaman şehir geçişi yolunun 0-5. kilometrelerinde yan yollarda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı kavşağı yapım çalışması dolayısıyla Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları olduğu için ulaşım kontrollü sağlanıyor.