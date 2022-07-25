Haftanın ilk iş gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 08:29

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 10-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü sağ şerit trafiğe kapatılacak.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım 2. ve 3. şeritten sağlanıyor.

Seben ayrımı-Nallıhan yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sürdürülüyor.

Akhisar-Salihli yolunun 0-1. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çerkeş-Ağacaköy-Işıkdağı yolunun 1-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35, 50-51 ve 53-54. kilometrelerinde Silifke-Taşucu-Ovacık arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 51-62. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Durağan-Vezirköprü yolunun 17. kilometresinde yarma şevinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kürtün-Torul yolunun 44. kilometresinde heyelan meydana geldiğinden trafiğe kapanarak servis yolundan ulaşımı sağlanan Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul-Maçka ayrımı yolu, yeni Kürtün Tüneli çıkışı istikametinden tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.