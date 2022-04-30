TKP, EMEP, SOL Parti ve TKH'den ortak 1 Mayıs çağrısı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 15:42

İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs öncesi İstanbul Kartal’da Türkiye Komünist Partisi, Emek Partisi, SOL Parti ve Türkiye Komünist Hareketi ortak çağrı yaptı.

Dört partinin üyeleri, Kartal Bankalar Caddesi’nde 1 Mayıs çağrı bildirisi dağıttı. Daha sonra Kartal Meydanı’nda ortak basın açıklamasına geçildi.

"PAHALILIK YAŞAMI CEHENNEME ÇEVİRİYOR"

Emekçilerin 1 Mayıs’ta Maltepe Meydanı’na davet edildiği açıklamada "İşçilerin, emekçilerin her türlü kötülüğe maruz kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde emekçilerin, kadınların, gençlerin, emeklilerin omuzlarına her gün yeni yükler ekleniyor. Emekliler “yaş haddi” gibi bir ucube düzenlemenin altında eziliyor, kadına yönelik şiddet ve cinayetler hız kesmeden devam ederken kadınlar gerici uygulamalara biat etsin, gençler işsizliğe ve geleceksizliğe boyun eğsin isteniyor. Sömürünün kol gezdiği ülkemizde emeğiyle geçinen milyonlarca insan açlığa itilerek, baskı altına alınarak sömürü sürsün isteniyor. Anayasal bir hak olan grev hakkına rağmen işçilerin grevleri yasaklanıyor, grev hakkı yok sayılıyor" denildi.

Yaşanan ekonomik krizin hız kesmeden sürdüğü ve emekçilerin üzerine çöktüğü vurgulanan açıklama şu çağrıyla sona erdi:

“Açlık, işsizlik, yoksulluk iliklerimize kadar hissediliyor. Hayat pahalılığı tüm yaşam alanlarımızı cehenneme çeviriyor. Ekonomik krizle artan aşırı enflasyonun bedeli, temel ihtiyaçlara yapılan zamlar ve vergiler yoluyla emekçilere ödetilmek isteniyor. Zamlara, hayat pahalılığına, yoksulluğa, baskıya, adaletsizliğe, eşitsizliğe ve gericiliğe karşı onurlu bir ayağa kalkış için 1 Mayıs’ta meydanları doldurma zamanıdır.”