HAK-İŞ Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı

Yayınlanma: 01.05.2023 - 10:48

Güncelleme: 01.05.2023 - 10:56

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'na geldi. Üyeler, meydandaki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından, HAK-İŞ adına, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanvekili Avukat Mehmet Ali Kayabaşı basın açıklaması yaptı.

Açıklamaların ardından üyeler, Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs 1977'de ölenlerin anısına karanfil bıraktı.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanvekili Avukat Mehmet Ali Kayabaşı, “1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde HAK-İŞ olarak alanlardayız. 1 Mayıs Türkiye emek hareketi için, örgütlü iş güçleri için çok önemli bir gün. Coşkulu bir şekilde 1 Mayıs kutlamalarına hazırlanırken maalesef 6 Şubat tarihinde meydana gelen Hatay ve Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi de içerisine alan deprem felaketi nedeniyle bu yıl da yine 1 Mayıs coşkusunu dayanışmaya bırakarak 1 Mayıs’ı Kahramanmaraş merkezde kutlayacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız diyerek, depremden etkilenen kardeşlerimize dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. İnsan onuruna yaraşan, iş, çalışma koşulları ve ücret talep ediyoruz. Emekçilerin enflasyona karşı korunmasını istiyoruz. İşsizlik, yoksulluk ve kayıt dışının son bulmasını istiyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesini istiyoruz. İnsanı ve çalışanı önceleyen ekonomi politikaları istiyoruz. Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla adalet, daha fazla sosyal koruma, daha güçlü Türkiye taleplerimizi meydanlardan bir kez daha haykırıyoruz. Sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımıza örgütlenmeye, haklarımız için birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konfederasyonun 1 Mayıs Bildirgesi’ni ise, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve beraberindeki 6 kişi okudu.