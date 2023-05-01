Son Dakika... Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına polis engeli: Gözaltılar var!
Son dakika gelişmesi... Taksim'de sabah saatlerinde 1 Mayıs'ı kutlamak için bir araya gelen İnşaat-İş ve Enerji-Sen üyelerinin Divan Otel önünde polis tarafından darbedilip gözaltına alınmasının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Beşiktaş’tan Taksim’e çıkmak isterken polis müdahalesiyle karşılaştı. Barbaros Bulvarı’nda yapılan müdahalede 30’a yakın kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gözaltılar erken başladı. Taksim'de tüm meydana çıkan sokaklarda bariyerlerle geçişler yasaklandı.
BEŞİKTAŞ’TAN TAKSİM’E YÜRÜMEK İSTEYEN HKP’LİLERE GÖZALTI
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı için Beşiktaş’tan Taksim’e çıkarken polis müdahalesiyle karşılaştı. Yapılan müdahalede 30’a yakın kişi gözaltına alındı.
“TAKSİM’İ YASAKLAYAMAZSINIZ”
Konuya ilişkin HKP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“AKP’giller’in kolluk güçleri, kaçak saray despotizminin gösterdiği Maltepe dolgu çukuruna gitmeyi reddederek Beşiktaş’tan Taksim’e yürüyen yoldaşlarımızı hukuksuzca gözaltına aldı. Ne yaparsanız yapın, 1 Mayıs’ın anavatanı olan Taksim’i işçi sınıfımıza yasaklayamazsınız!”
1 Mayıs'ın Türkiye'deki Anavatanı ve kalbinin attığı yer Taksim Meydanı'na yürümek isteyen yoldaşlarımız gözaltına alınmıştır.— HKP (@kurtuluspartisi) May 1, 2023
Gözaltılar serbest bırakılsın! #1MAYIS #1Mayıs2023 #1MayıstaTaksimdeyiz pic.twitter.com/8XemXf78go
ARA SOKAKLARDA ABLUKA
Polisin müdahasi ara sokaklarda da devam etti. Harbiye ve Osmanbey'de bazı gruplar polis tarafından gözaltına alındı.
ÖĞRENCİLERE GÖZALTI
Taksim’e yürüyen Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyeleri Ergenekon Caddesi’nde gözaltına alındı.
SENDİKALARA POLİS ENGELİ
Elmadağ’dan Taksim’e yürüyen İnşaat-İş ve DİSK/Enerji-Sen üye ve yöneticilerine de polis engel oldu.
Taksim'e yürüyen işçileri darp ederek gözaltına alan polis, basının görüntü almasını da engellemeye çalıştı.— İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) May 1, 2023
"Direniş ve Dayanışma Yaşatır! Yaşasın 1 Mayıs!"#1MAYIS2023 #1MAYIS@enerjisen pic.twitter.com/fVCD6jORAk
Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal ve İnşaat-İş üyeleri gözaltına alındı.
Yaşasın 1.Mayıs Taksim 1.Mayıs alanıdır. Tüm emekçilerin 1. Mayıs'nı Taksimden selamlıyoruz. Gözaltına alınıyoruz alındık— ö.kamil kartal (@kamilkartal) May 1, 2023
“Gitmedik Buradayız, Yaşasın 1 Mayıs” pankartı açarak Elmadağ tarafından Taksim’e yürüyen Mücadele Birliği üyeleri de polis tarafından gözaltına alındı.
Direniş ve Dayanışma Yaşatır diyerek @insaatsendika ile birlikte sefalete, yoksulluğa karşı kurtuluş ellerimizdedir diyerek Taksim'e yürüyen arkadaşlarımız göz altına alındılar. Taksim yasaklanamaz Yaşasın 1 Mayıs.... pic.twitter.com/CbK59JcFbg— DİSK/Enerji-Sen (@enerjisen) May 1, 2023
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