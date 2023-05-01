Son Dakika... Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına polis engeli: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 01.05.2023 - 09:34

Güncelleme: 01.05.2023 - 10:27

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gözaltılar erken başladı. Taksim'de tüm meydana çıkan sokaklarda bariyerlerle geçişler yasaklandı.

BEŞİKTAŞ’TAN TAKSİM’E YÜRÜMEK İSTEYEN HKP’LİLERE GÖZALTI

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı için Beşiktaş’tan Taksim’e çıkarken polis müdahalesiyle karşılaştı. Yapılan müdahalede 30’a yakın kişi gözaltına alındı.

“TAKSİM’İ YASAKLAYAMAZSINIZ”

Konuya ilişkin HKP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“AKP’giller’in kolluk güçleri, kaçak saray despotizminin gösterdiği Maltepe dolgu çukuruna gitmeyi reddederek Beşiktaş’tan Taksim’e yürüyen yoldaşlarımızı hukuksuzca gözaltına aldı. Ne yaparsanız yapın, 1 Mayıs’ın anavatanı olan Taksim’i işçi sınıfımıza yasaklayamazsınız!”

1 Mayıs'ın Türkiye'deki Anavatanı ve kalbinin attığı yer Taksim Meydanı'na yürümek isteyen yoldaşlarımız gözaltına alınmıştır.

Gözaltılar serbest bırakılsın! #1MAYIS #1Mayıs2023 #1MayıstaTaksimdeyiz pic.twitter.com/8XemXf78go — HKP (@kurtuluspartisi) May 1, 2023

ARA SOKAKLARDA ABLUKA

Polisin müdahasi ara sokaklarda da devam etti. Harbiye ve Osmanbey'de bazı gruplar polis tarafından gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLERE GÖZALTI

Taksim’e yürüyen Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyeleri Ergenekon Caddesi’nde gözaltına alındı.

SENDİKALARA POLİS ENGELİ

Elmadağ’dan Taksim’e yürüyen İnşaat-İş ve DİSK/Enerji-Sen üye ve yöneticilerine de polis engel oldu.

Taksim'e yürüyen işçileri darp ederek gözaltına alan polis, basının görüntü almasını da engellemeye çalıştı.

"Direniş ve Dayanışma Yaşatır! Yaşasın 1 Mayıs!"#1MAYIS2023 #1MAYIS@enerjisen pic.twitter.com/fVCD6jORAk — İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) May 1, 2023

Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal ve İnşaat-İş üyeleri gözaltına alındı.

Yaşasın 1.Mayıs Taksim 1.Mayıs alanıdır. Tüm emekçilerin 1. Mayıs'nı Taksimden selamlıyoruz. Gözaltına alınıyoruz alındık — ö.kamil kartal (@kamilkartal) May 1, 2023

“Gitmedik Buradayız, Yaşasın 1 Mayıs” pankartı açarak Elmadağ tarafından Taksim’e yürüyen Mücadele Birliği üyeleri de polis tarafından gözaltına alındı.