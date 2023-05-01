Son Dakika... Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına polis engeli: Gözaltılar var!

Son dakika gelişmesi... Taksim'de sabah saatlerinde 1 Mayıs'ı kutlamak için bir araya gelen İnşaat-İş ve Enerji-Sen üyelerinin Divan Otel önünde polis tarafından darbedilip gözaltına alınmasının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Beşiktaş’tan Taksim’e çıkmak isterken polis müdahalesiyle karşılaştı. Barbaros Bulvarı’nda yapılan müdahalede 30’a yakın kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 09:34
Son Dakika... Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına polis engeli: Gözaltılar var!
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gözaltılar erken başladı. Taksim'de tüm meydana çıkan sokaklarda bariyerlerle geçişler yasaklandı.

BEŞİKTAŞ’TAN TAKSİM’E YÜRÜMEK İSTEYEN HKP’LİLERE GÖZALTI

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı için Beşiktaş’tan Taksim’e çıkarken polis müdahalesiyle karşılaştı. Yapılan müdahalede 30’a yakın kişi gözaltına alındı. 

“TAKSİM’İ YASAKLAYAMAZSINIZ”

Konuya ilişkin HKP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

AKP’giller’in kolluk güçleri, kaçak saray despotizminin gösterdiği Maltepe dolgu çukuruna gitmeyi reddederek Beşiktaş’tan Taksim’e yürüyen yoldaşlarımızı hukuksuzca gözaltına aldı. Ne yaparsanız yapın, 1 Mayıs’ın anavatanı olan Taksim’i işçi sınıfımıza yasaklayamazsınız!

ARA SOKAKLARDA ABLUKA

Polisin müdahasi ara sokaklarda da devam etti. Harbiye ve Osmanbey'de bazı gruplar polis tarafından gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLERE GÖZALTI

Taksim’e yürüyen Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyeleri Ergenekon Caddesi’nde gözaltına alındı.

SENDİKALARA POLİS ENGELİ

Elmadağ’dan Taksim’e yürüyen İnşaat-İş ve DİSK/Enerji-Sen üye ve yöneticilerine de polis engel oldu.

Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal ve İnşaat-İş üyeleri gözaltına alındı.

Gitmedik Buradayız, Yaşasın 1 Mayıs” pankartı açarak Elmadağ tarafından Taksim’e yürüyen Mücadele Birliği üyeleri de polis tarafından gözaltına alındı.


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