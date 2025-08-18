Hakan Çakır cinayeti ile ilgili yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün Ankara'da Hakan Çakır'ın (23) öldürülmesi olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme yapılacağını ifade etti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür

Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır

Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum

''TİTİZLİKLE ÜZERİNDE DURMAMIZ GEREKEN BİR KONU''

Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez. Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir

Bu çerçevede çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur

15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi

Çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması,

Sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesi,

Çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi,

Çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir.

''TASLAK ÇALIŞMAMIZI TAKDİM EDECEĞİZ''

Amacımız, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamaktır. Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacak ve taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz."