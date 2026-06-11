Hakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: ‘Bir an önce müzakere masasına dönmeliler’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgar mevkidaşı Velislava Petrova-Chamova ile bir araya geldi. Fidan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD-İran hattında yükselen tansiyonu değerlendirdi.

"Son birkaç güne kadar müzakerelerde olay, bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya varılacağı kanaati oluşmuştu" diyen Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski taşıdığını görüyoruz. Bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafları karşılıklı saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız bu yönde."