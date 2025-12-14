Hakan Fidan'dan SDG'ye 'siyaset' çağrısı: 'Silahla yoluna devam edersen...'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye" ismi ile yürütülen süreç kapsamında konuşan Fidan, TBMM çatısı altında sivil toplum örgütleri ve kanaat önderlerinin süreç hakkındaki görüşlerinin dinlendiğine ve ortak akıl arandığına dikkati çekti. Fidan, "Örgütün bu olgunluğu çok ciddiye alması gerekiyor" dedi.

"BUNUN CEVABI BUDUR"

TVNET yayınında konuşan Fidan, Suriye'de SDG'ye ilişkin şunları söyledi:

"Sen silahlarından vazgeçeceksin ve hayatına bundan sonra meşru siyasi sınırlar içerisinde, eğer varsa ideolojik bir kavgan, katılmıyorum ama senin ideolojik bir kavgan olabilir, oradan siyasetten yoluna devam edeceksin. Siyasetle değil, silahla sen yoluna devam edersen silahla karşılık bulursun. Bunun cevabı budur."

Fidan ayrıca SDG'nin Suriye'nin önceki lideri Esad'a karşı hareket etmediğini ve İsrail'den cesaret aldığını ifade etti.

"ÖRTÜŞMEDİĞİ ZAMAN BAŞKA GEREKÇELER VAR"

Fidan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının örgüt içerisinde nasıl değerlendirildiğine ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi:

"Benim gördüğüm, o dönemden de benim tecrübem... Tabi işleyen bir süreç var. Örgüt kadroları yüzde 100 kendi görüşleriyle örtüştüğü zaman, yönetici kadro, onu ciddiye alıyorlar. Örtüşmediği zaman başka gerekçeler ve tefsirler, yorumlar var."

"ÖDEME ŞANSIM YOK"

Fidan, özel hayatı ile ilgili bir soru hakkında ise şunları kaydetti:

"Çalıştığım tüm kurumlarda arkadaşlarıma verdiğim tavsiyeyi önce kendime veriyorum. MİT, burası, Silahlı Kuvvetler, diğer kurumlar olsun o kadar özellikli kurumlar ki... Türkiye'de nüfusun ve halkın normal bir hayat yaşaması için birilerinin anormal bir hayat yaşaması gerekiyor. İnsanların sahilde çocuklarıyla el ele tutuşup yürümeleri için birilerinin bunu yapmaması gerekiyor. Vazgeçmesi gerekiyor. Maalesef o noktada kendi aileme ödeyemeyeceğim kadar borçluyum. Onu hiçbir şekilde ödeme şansım yok."