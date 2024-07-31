Hakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran ziyareti kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 00:06
Hakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan için İslami Şura Meclisi'nde düzenlenen yemin törenine katıldı. 

Tahran ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.


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