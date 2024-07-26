Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir araya geldi.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 12:34
Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı’na Katılmak üzere geldiği Laos’un başkenti Viyentiyan’de temaslarını sürdürüyor.

Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir araya geldi.

GÜNDEMDE İKİLİ İLİŞKİLER VARDI

Görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği ele alındı.

Ayrıca Ukrayna’daki savaş, Gazze’deki gelişmeler, Suriye’deki durum ve diğer bölgesel meseleler görüşüldü.

Bakan Fidan’ın Laos’ta ikili temaslar da gerçekleştirmesi bekleniyor.


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