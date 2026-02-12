Hakan Fidan'ın sözleri Irak'ta tartışılıyor: Ankara'dan yeni açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi akşamı katıldığı CNN Türk yayınında, terör örgütü PKK’nin Irak’taki varlığına yönelik, “Irak devleti bu konuda bir irade koymak zorunda kalacak” demiş, ülkede PKK’nin bulunduğu bölgeleri sayarak, “Buralarda ben çok uzak olmayan bir zamanda birtakım değişiklikler olabileceğini düşünüyorum” açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamalara Irak'tan tepki geldi. Irak basınına yansıyan haberlere göre, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, 'içişlerine müdahale' gerekçesiyle Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

"İDDİALARI REDDEDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Keçeli, "Bazı odaklarca Sayın Bakanımızın ifadelerinin bağlamından kopartılarak Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz" ifadelerini kullandı:

"IRAK'IN EGEMENLİĞİNE DESTEĞİMİZİ YİNELİYORUZ"

"Sayın Bakanımızın Bir Televizyon Kanalında Verdiği Mülakatta Irak'la İlgili Olarak İfade Ettiği Hususlar Hakkında:

Sayın Bakanımızın 9 Şubat 2026 tarihinde bir televizyon kanalında verdiği mülakattaki bazı ifadelerinin, Irak’ta kimi medya kuruluşlarınca çarpıtıldığı anlaşılmaktadır.

Irak’la son dönemde güvenlik ve terörle mücadele dahil hemen her alanda tesis ettiğimiz kurumsal, yapıcı ve verimli iş birliğini önümüzdeki süreçte daha da ilerletmeyi hedeflediğimizi her vesileyle vurguluyoruz.

Sayın Bakanımızın söz konusu mülakatta sarf ettiği ifadeler, bu iş birliği anlayışından hareketle, Sincar, Mahmur ve Kandil başta olmak üzere Irak topraklarının bir bölümüne yuvalanmış olan PKK terör örgütünün, Irak’ın toprak bütünlüğü ve güvenliği için de oluşturduğu tehdide dikkat çekmeye matuftur.

Sayın Bakanımız bu bağlamda, terör örgütünün Suriye’de olduğu gibi Irak sahasından da tamamen tasfiye edilmesine yönelik kararlılığımızın ve Irak yönetimiyle bu alanda var olan iş birliğimizin artarak devam etmesinin gerekliliğinin altını çizmiştir.

Hal böyleyken, bazı odaklarca Sayın Bakanımızın ifadelerinin bağlamından kopartılarak Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz.

Bu vesileyle Türkiye olarak komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz."