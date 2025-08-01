Hakan Fidan İstanbul'da Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas heyetiyle İstanbul'da görüştü. Hamas heyetine Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlık etti.

Hamas heyeti, Gazze’ye ulaşmasına izin veren yardımların ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğunu, İsrail'in ateşkes konusunda uzlaşmaz bir tutum sergilediğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan, İsrail’in Gazze halkını açlığa mahkum ederek soykırım politikasını sürdürdüğünü ve tutumun İsrail'in ateşkes sağlanması konusunda ciddi bir tutum içinde olmadığını gösterdiğini ifade etti.

"İLHAK ETME ADIMLARI KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Fidan, İsrail’in Gazzelileri topraklarını terk etmeye zorladığını ve Batı Şeria’yı ilhak etmeye yönelik adımlarının asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Bakan Fidan, dünya kamuoyunun Filistinlilere yönelik desteğinin artmakta olduğunu söyleyerek kamuoylarının baskısı neticesinde Filistin Devletini her geçen gün daha fazla ülkenin tanıdığını ve İsrail’in giderek yalnızlaştığını belirtti.