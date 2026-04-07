Hakan Fidan ve Tom Barrack dün Ankara'da görüştü: CHP'li Murat Emir'den 'meşruiyet' anımsatması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, dün Ankara'da bir araya geldi.

Barrack, Bakan Fidan ile görüşmesini, sosyal medya hesabından, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin ortaklığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha güvenli bir bölge vizyonuna doğru ilerlerken hayati önem taşımaya devam ediyor" sözleriyle duyurdu.

"BARRACK BOŞUNA 'MEŞRUİYET' DEMEDİ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından, Barrack’ın paylaşımını alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Bize meydanlarda 'İsrail karşıtlığı' satanların, arka kapıda Gazze’den sonra İran’a bomba yağdıran Trump-İsrail ekseniyle kurduğu ortaklığın özetidir bu paylaşım. Trump’ın 'iş bitirici' Büyükelçisi Tom Barrack boşuna, 'Mesele F16 değil, ihtiyacı olan şeyi, yani meşruiyeti veriyoruz' demedi. İçeride en büyük siyasi rakibini hapse atıp hukuku katlederken bu tasfiyeye sessiz kalınmasının bir bedeli var.

O bedel, ABD’nin bölge dizaynında 'Başkan'ın vizyonuna' ortak olmak. Yarın yandaş ekranlara çıkıp bu tabloyu bize, 'yoğun diplomatik trafik', 'masada oyun kurucu Türkiye', 'büyük devlet aklı' diye satmaya kalkacaklar, kanmayın. Ortada bir diplomasi başarısı yok. Ara seçimden bile korkanların, iktidarını korumak için dışarıda ABD'de meşruiyet araması var. Bu paylaşım, Trump'ın Orta Doğu vizyonuna ilanıdır. Buna diplomasi değil, şahıslar arası 'al-ver siyaseti' denir ve tam da böyle işler."

Bize meydanlarda 'İsrail karşıtlığı' satanların, arka kapıda Gazze’den sonra İran’a bomba yağdıran Trump-İsrail ekseniyle kurduğu ortaklığın özetidir bu paylaşım.



Trump’ın ‘iş bitirici’ Büyükelçisi Tom Barrack boşuna “Mesele F-16 değil, ihtiyacı olan şeyi, yani meşruiyeti… https://t.co/G7TxsrNyuL — Murat Emir (@muratemirchp) April 7, 2026

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Eylül 2025 tarihinde, New York'ta katıldığı bir etkinlikte Türkiye ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dikkat çeken yorumlar yapmıştı. Barrack, "Meşruiyet veriyoruz, büyük değişiklikler göreceksiniz" demişti.

Barrack'ın bu sözleri kamuoyunda tepki ile karşılanmıştı.