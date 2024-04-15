Hakan Ural’dan eleştirilere yanıt: 'Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar'

Hakan Ural, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Ural, kendisine yapılan eleştirilerin kasıtlı ve sistematik şekilde yürütüldüğünü savundu.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 16:57
Hakan Ural’dan eleştirilere yanıt: 'Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar'
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Kanal D’de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında yorumculuk yapan magazin ünlüsü ve Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural, hakkındaki eleştirilere yönelik açıklama yaptı.

İran-İsrail gerilimi üzerine yaptığı yorum üzerinden eleştirilen Hakan Ural, eleştirilerin kasıtlı ve sistematik bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Ural, “Sosyal medyadaki troller ve basındaki muhalif kisvesine bürünen ‘sözde gazeteciler’ yoluyla, belli odakların topyekün bir saldırısıyla karşı karşıya kaldım” dedi.

"YEREL SEÇİMLERDE İLKESEL BİR DURUŞ SERGİLEDİM"

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da Murat Kurum’a desteğini açıklayan Ural, seçim sonrası yapılan eleştirilere cevap verdi.

Yerel seçimlerde hizmet odaklı bir tercih yaptığını dile getiren Ural, seçimden sonra görüşlerinin değişmediğinin altını çizdi. Seçim sonucunun ilkelerini etkilemediğini dile getirdi.

"SİYASETE GİRMEYECEĞİM"

Hakan Ural, siyasete gireceği iddialarına ilişkin ise daha önce gelen milletvekilliği teklifini reddettiğini söyledi.

Siyasete girmeyi düşünmediğini söyleyen Ural, kendi görüşlerine en yakın partinin tahmin edilenin aksine AK Parti değil, Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu dile getirdi.


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