Hakaret içerikli ses kaydı gönderdi: Hapse girecek!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 13:08

Güncelleme: 22.06.2023 - 13:08

Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, geçen yıl Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ndeki bir görevliye WhatsApp üzerinden ses kaydı gönderdi. Ses kaydında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya yönelik barınaktaki hayvanlara kötü muamele edildiği iddiasıyla hakaret içeren ifadeler kullanılması üzerine başkanların avukatları, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılıkça yapılan soruşturmanın ardından Hayrettin Bulan hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Mayıs ayında sonuçlanan davada ?Hayrettin Bulan, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan önce 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eylemin birden fazla kişiye yönelik işlendiği için ceza 1 yıl 10 ay 15 güne çıkartıldı. Suçun 'basit yargılama usulüne' tabi olduğu gerekçesiyle de ceza 1 yıl 4 ay 26 güne indirildi. Mahkeme, Bulan’ın cezasını daha önce de başka kişilere yönelik benzer suçlar işlediği gerekçesiyle ertelemedi.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AŞTI”

Gerekçeli kararda, Bulan'ın, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırını aştığı için davanın açıldığı belirtildi. Kararda, ''Anayasa'nın 26’ncı maddesinde 'düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti' başlığı altında ifade özgürlüğü tanımlanmıştır. Ancak, aynı maddenin 2’nci fıkrasında özel ve aile hayatlarının korunması amacıyla kanunla sınırlanabileceği belirtilmiştir. TCK’nın 125’inci maddesinde kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin, onur şeref ve saygınlığına saldırmak hakaret suçu olarak tanımlanmıştır. Şüpheli savunmasında 'Çok büyük bir katliamın sorumlu ve suçlu gördüğüm için bu cümleleri hak ettikleri şekilde söyledim ve söylediklerimin arkasındayım' şeklinde beyanda bulunmuştur. Şüpheli, WhatsApp üzerinden gönderdiği ses kaydında ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici sözleriyle, tek bir eylemle birden fazla kişiye hakaret ettiğinden, üzerine atılı kamu görevlisine hakaret suçunu zincirleme olarak işlediği iddiasıyla 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle dava açılmıştır” denildi.

Kararda, Bulan'ın, savunmasında da davacı belediye başkanlarına yönelik hakaret içerikli ifadeleri kullandığını kabul ettiğini ve suçun sabit olduğunun belirlendiğine yer verildi.