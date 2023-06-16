Elinde bıçakla caddeye çıktı: Çevresine hakaretler savurdu

Yayınlanma: 16.06.2023 - 17:14

Güncelleme: 16.06.2023 - 17:39

Elazığ’da şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi’nde meydana gelen olayda, cezaevinden yeni çıktığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, yarı çıplak halde elinde bıçak ile caddeye çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, bir yandan kendine zarar verirken bir yandan da dakikalarca çevresine hakaretler savurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekiplerinin ikna ettiği şahıs bıçağı elinden bıraktı.

Ambulansa alınan şahıs tedavisi için polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı.