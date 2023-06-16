Elinde bıçakla caddeye çıktı: Çevresine hakaretler savurdu

Elazığ’da yarı çıplak caddeye çıkan ve elindeki bıçak ile kendine zarar veren şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek hastaneye götürüldü.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2023 - 17:14
Elinde bıçakla caddeye çıktı: Çevresine hakaretler savurdu
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Elazığ’da şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi’nde meydana gelen olayda, cezaevinden yeni çıktığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, yarı çıplak halde elinde bıçak ile caddeye çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, bir yandan kendine zarar verirken bir yandan da dakikalarca çevresine hakaretler savurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekiplerinin ikna ettiği şahıs bıçağı elinden bıraktı.

Ambulansa alınan şahıs tedavisi için polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı.


Elazığ bıçak polis

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