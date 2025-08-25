Hakem heyetine üye yollayan Memur-Sen’e sendikalardan tepki büyük: ‘Memura kötü oyun’

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplusözleşme için hakem kurulu toplantıları sürerken heyete üye yollayan Memur-Sen’e tepkiler sürüyor. Geçtiğimiz gün “Kimse bize sendikacılığı nasıl yapacağımızı öğretmeye kalkışmasın” çıkışını yapan genel başkan Ali Yalçın’a, sendikalar “Emekçileri temsil etmiyorsun” diye cevap verdi.

‘ODAKTA RANT VAR’

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Memur-Sen’in adımlarının sendikacılık adına dünyada örneği olmadığını belirtti. Koçak, “Kötü bir aldatmaca işin içinde. Taban baskısıyla hakeme götürmediler ama heyete üye yollayarak konunun Meclis’e taşınmasını engellediler. Bu tartışma Meclis’te sendika yasasınının tartışılmasının önünü açacaktı. Memur-Sen bu imkânı emekçinin elinden aldı. ‘Kazanım var’ diyorlar ama o haklar hangi ara ortadan kalktı sormak lazım” sözleriyle tepki gösterdi.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz de şu açıklamayı yaptı: “Daha düne kadar ‘Emekçisi ve emekliler adına masadayız’ diyen Yalçın, yetkili sendika olmanın ötesine geçerek diğer sendika ve konfederasyon üyelerinden dayanışma aidatı talep edecek kadar ileri gitmiştir. Yalçın’a doğruları öğretmeye çalışmaya gerek yoktur çünkü emek mücadelesinin değil, rant odaklı bir sendikal anlayışın başındadır. İktidarın olanaklarıyla şişirilen bu üyelikler, iktidarın ömrü gibi sınırlı olacak.”

Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım da ortaya çıkan tabloda sendikal mücadele başarısından bahsedilemeyeceğini şu ifadelerle vurguladı: “En doğru tavır, bu yanlış toplusözleşme yasasının değişmesi için mücadele etmekken aksine aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklenemez. Bir kez daha uyarıyoruz, emekçilerin sendikal mücadeleye olan inancına büyük darbe vuruluyor.”