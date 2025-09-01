Hakem kurulunun düşük zam kararına karşı Memur-Sen ve Kamu-Sen’e tepki büyüyor: 1 Eylül ‘istifa günü’

Hükümetin ücretleri baskılayan politikalarında “işbirlikçi” olmakla eleştirilen Memur-Sen ve Kamu-Sen’e tepkiler büyüyor. Memurlar ve diğer sendikalar sosyal medya üzerinden “Yandaş sendikalardan istifa edin” çağrılarını gündemde tutarken hakem kurulunun 8. dönem toplusözleşme için verdiği karar tartışmaları daha da alevlendirdi. Kurul, memur ve emeklilerine 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 içinse yüzde 5+4 zam belirlemişti. Taleplere yanıt vermeyen bu karara rağmen yetkili konfederasyonların tepkilerinin yine etkisisiz kalması istifa çağrılarını artırdı.

Sosyal medyada “1 Eylül Sendikalardan istifa günü” kampanyası “Özgürlüğümüze kavuşuyoruz, istifa ediyoruz” sloganıyla öne çıkarken, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Birleşik Kamu-İş’e bağlı sendikalar da örgütlenme davetlerini yükseltti.

‘TEHDİT EDİYORLAR’

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Tarım Orman-İş Başkanı Yusuf Kurt, istifaların arttığını belirtti. Kurt, “Birçok yerde istifa edenleri kurum amirleri aracılığıyla tehdit ettiklerini duyuyoruz. Ancak artık ne sürgün ne mobbing çalışanlar üzerinde etkili oluyor. ‘Tazminat oranlarını artırdık’ diye övünenlerin dillendirdiği rakamlar, bir simidin fiyatına denk bile gelmiyor. Eşit mali, sosyal ve özlük haklar için tüm çalışanları sendikamıza bekliyoruz.”

Ulaşım-İş Başkanı Yusuf Yalçın da üyeye sadakat, şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemine dikkat çekerek “Bizde ne masada satılan haklar, ne de koltuk uğruna verilen tavizler vardır. Hak verilmez, alınır; hakkımızı birlikte alalım” dedi.

‘ADETA PAZARLAMA ŞİRKETİ’

KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Başkanı Nazan Karacabey ise sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ücret, liyakat, mobbing, kreş, ulaşım ve afet bölgelerindeki kötü koşullar gibi birçok sorunla boğuştuğunu vurguladı. Karacabey, “Sistemin sonuçlarını en ağır şekilde yaşayanlar bizleriz. Yetkili olup etkisiz sendikalardan istifa ederek fiili meşru mücadeleyi SES’te sürdürmeye çağırıyoruz” dedi.

Büro Emekçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Mustafa Güven ise “Sendika yasasının değişmesine engel oldular, devlet güdümlü sendikacılığı savunuyorlar. Pazarlama şirketine dönüşen sahte sendikalardan kurtulmazsak kazanımlarımız gasp edilmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Erdal Bozkurt da 2026 ve 2027’de sefaletin daha da derinleşeceğini söyledi:

“Yerel yönetimler işkolumuzda imzalanan sözleşme, 7. dönem sözleşmesiyle bire bir aynı. 3600 ek gösterge yine havada kaldı. Muhalif belediyelere yönelik mali baskının çalışanlara yansıyan etkileri görmezden gelindi. Sizleri her seferinde iktidarın mezesi yapanlara daha ne kadar katlanacaksınız?”