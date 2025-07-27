‘Hâkim çocuğun ifadesini usülüne uygun almadı’

Ordu’da geçen yıl 5 yaşındaki E.D., babası A.Y.D. tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürüldü. Konu yargıya taşınırken davanın ilk duruşması önceki gün görüldü.

Duruşma öncesi mağdur E.D’nin 5 saat bekletildiği ve pedagogların çocukla yeteri kadar ilgilenmediği öne sürüldü. Mahkeme ise tutuksuz yargılanan sanığın adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verirken duruşma 28 Kasım’a ertelendi. E.D’nin ve annesinin avukatı Elvan Kara, “Hâkim normalde soruyu sorar, pedagog çocuğa usulüne uygun bir şekilde sorarak cevabını almaya çalışır. Bizde öyle olmadı. Hâkim kendisi soru sormaya başladı. Çocuk panik yaptı. Düzgün bir şekilde sorulara cevap veremedi” dedi.

Sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren Karal, “İfadesinin alınması 8 ay gibi bir süreyi buldu. Kendisi bu süreçte de bir taksiciyi gasp etmiş. Ancak yakalanıp tutuklanması talep edildikten sonra kendisi akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin rapor almış” ifadelerini kullandı.