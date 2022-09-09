Hakim ve savcıyı sürdüren MHP Karaburun İlçe Başkanı Özen tahliye edildi

09 Eylül 2022 Cuma, 10:10

Karaburun Adliyesi'nde karıştığı kavga sonrası tutuklanan MHP İlçe Başkanı Erkan Özen dün akşam saatlerinde tahliye edildi.

Erkan Özen'i tutuklamaya sevk eden Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz ve tutukluluğa itirazı reddeden hakim eşi Cansu Kurucu Yılmaz geçici görevle Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine sürülmüştü.

NE OLMUŞTU

Karaburun Adliyesi'nde bir boşanma davası nedeniyle 1 Eylül'de olaylar çıktı.

Meryem K. ve Sinan K. arasındaki boşanma davası Karaburun Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyordu. Boşanma aşamasında olduğu Sinan K.'nın malları muvazalı şekilde başkasının üzerine geçirdiğini iddia eden Meryem K. Karaburun Belediyesi çalışanı Mehmet Civan'ı tanık gösterdi.

Bunun ardından Sinan K.'ya destek vermek için adliyeye gelen MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ile yanındakiler Meryem K. ile çocuklarına saldırdı ve tanık Mehmet Civan'ı darp etti.

Adliyede çıkan olay sonrası gözaltına alınan MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ve yanındakileri Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz tutuklamaya sevk etti, şüpheliler tutuklandı. Sanık avukatlarının tutuklamaya itirazını değerlendiren hakim Cansu Kurucu Yılmaz itirazı reddetti.

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Cansu Kurucu Yılmaz ve tutuklama talebinde bulunan eşi Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz'ın görevlerinden alınarak Şanlıurfa Siverek'e sürüldükleri ortaya çıktı.