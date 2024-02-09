DEM Parti Hakkari Belediye Eş Başkan adayı Mehmet Sıddık Akış kimdir? Mehmet Sıddık Akış kaç yaşında, nereli?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Hakkari Belediyesi aday adayı seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. DEM Parti Hakkari Belediye Eş Başkan adayı Mehmet Sıddık Akış seçildi. Peki, DEM Parti Hakkari Belediye Eş Başkan adayı Mehmet Sıddık Akış kimdir? Mehmet Sıddık Akış kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 16:07
DEM Parti Hakkari Belediye Eş Başkan adayı Mehmet Sıddık Akış kimdir? Mehmet Sıddık Akış kaç yaşında, nereli?
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) delegeleri yerel Seçimlerinde yarışacak isimleri belirlemek için sandık başına gitmişti. DEM Parti Hakkari Belediye Eş Başkan adayı Mehmet Sıddık Akış seçildi. Peki, DEM Parti Hakkari Belediye Eş Başkan adayı Mehmet Sıddık Akış kimdir? Mehmet Sıddık Akış kaç  yaşında, nereli?

MEHMET SIDDIK AKIŞ KİMDİR?

1970 Hakkari Çukurca ilçesine bağlı Kurudere köyünde doğan Akış, 45 yıldır Hakkari kent merkezinde yaşıyor. 1992'den beri HEDEP'in devamı olduğu partilerde değişik görevlerde yer alan Akış, bu süre zarfında 3 defa tutuklanarak cezaevine girmişti. 2008-2012 Barış ve Demokrasi Partisi Hakkari İl Başkanlığı görevini yürüttü. 1999 seçiminde Hakkari İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. 2012-2014 yılları arasında Parti Meclis Üyeliği(PM) görevini resmi olarak yerine getirdi.


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