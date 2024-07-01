Hakkari Belediyesi’nde DEM Partili meclis üyelerine polis engeli!
DEM Partili Hakkari Belediye meclis üyeleri, belediyenin hizmet binasına polis tarafından alınmadı.
İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atanan Hakkari Belediyesi'ne giden DEM Partili meclis üyeleri polis engeliyle karşılaştı.
DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Seçilmiş belediye eş başkanımızı görevden alıp hukuksuz yere hapseden, Hakkarililerin iradesini hiçe sayarak belediyemizi gasp eden kayyum düzeni şimdi de seçilmiş belediye meclisinin toplanmasını engelliyor.
Tek adam rejimini her yere taşımak isteyen kayyuma sesleniyoruz: Suç işliyorsunuz, halk düşmanlığı yapıyorsunuz. Bunun hesabını hem tarih önünde hem de bağımsız yargı önünde vermekten kurtulamayacaksınız!”
Seçilmiş belediye eş başkanımızı görevden alıp hukuksuz yere hapseden, Hakkarililerin iradesini hiçe sayarak belediyemizi gasp eden kayyum düzeni şimdi de seçilmiş belediye meclisinin toplanmasını engelliyor.— Vezir Parlak (@vezirparlak) July 1, 2024
Tek adam rejimini her yere taşımak isteyen kayyuma sesleniyoruz: Suç… https://t.co/Ew06EPsqrB
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