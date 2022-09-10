10 Eylül 2022 Cumartesi, 08:57

Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı'mıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'ndan ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirilmiştir. Gümrük Muhafaza ekiplerimizi ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum" dedi.