Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

AA
10 Eylül 2022 Cumartesi, 08:57
Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi
Abone Ol google-news

Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı'mıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'ndan ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirilmiştir. Gümrük Muhafaza ekiplerimizi ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum" dedi.


uyuşturucu eroin gümrük hakkari

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler