İran’dan İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli yakalandı

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda İran'dan İstanbul'a uyuşturucu getirip sattıkları belirtilen 2 İranlı şüpheli yakalandı.

DHA
08 Eylül 2022 Perşembe, 13:09
İran’dan İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli yakalandı
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 İranlının İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştireceği yönünde ihbar aldı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, şüphelilerin Bağcılar’da kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 27 kilogram skunk, 17 kilo metamfetamin ve 15 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 


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