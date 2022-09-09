Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

AA
09 Eylül 2022 Cuma, 13:35
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 Eylül'de Malatya, Ankara ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Malatya'da operasyon düzenlenen adreste yapılan aramada metamfetamin, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 zanlı emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


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