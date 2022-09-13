Hakkari sınırında 140 av tüfeği ile 40 pompalı tüfek ele geçirildi

Hakkari'de hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 140 av tüfeği ve 40 pompalı tüfek ele geçirildi.

AA
13 Eylül 2022 Salı, 16:55
Hakkari sınırında 140 av tüfeği ile 40 pompalı tüfek ele geçirildi
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarının, Hakkari hudut hattındaki arama-tarama faaliyetlerinde 140 av tüfeği, 40 pompalı tüfek, 30 şarjör, 500 tabanca fişeği, 2 bin paket kaçak sigara ile 34 kilogram pirinç ele geçirdiği bildirildi.


hakkari hudut pompalı tüfek tüfek

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler