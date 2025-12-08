Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakkari'yi kış vurdu: 13 köy ve 30 mezra yolu kardan kapandı

8.12.2025 11:34:00
DHA
Hakkari genelinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerine bağlı 13 köy ve 30 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda kar kalınlığının 30 santimetreyi aştı.

Kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerine bağlı 13 köy ve 30 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hakkari İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Tipi ve buzlanma nedeniyle zaman zaman güçlükler yaşansa da ekipler, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. 

