Hakkari Yüksekova'da yangın paniği: 7 kişi kurtarıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Orman Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 1’inci katında çıkan yangında dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3’ü çocuk, 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hakkari Yüksekova'da yangın paniği: 7 kişi kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:29

Edinilen bilgilere göre, yangın öğlen saatlerinde ilçenin Ormqn mahallesinde bulunan 3 karlı Duman ailesinin evinde meydana geldi.

Orman Mahallesi’nde Hasan Duman’a ait 3 katlı binanın 1’inci katında çıkan yangın, mahallelide paniğe yol açtı.

Yaşanan yangında, dairede yaşayan aile, oluşan yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis, VEDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ KURTARILDI

Binanın elektrikleri kesildikten sonra yangına müdahale eden ekipler, merdivenle dairede mahsur kalan 3’ü çocuk, 7 kişiyi dışarı çıkardı.

Dumandan etkilendikleri belirlenen bu kişiler, ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Etiketler: #hakkari #Yüksekova

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