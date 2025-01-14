Hakkari'de 8 çocuk annesi Kitan Yür'ün ölümünde yeni gelişme: Doktorlara soruşturma açıldı
Hakkari Devlet Hastanesinde apandisiti patlayan ve hayatını kaybeden 8 çocuk annesi Kitan Yür’ün ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Hakkari’nin Yeni Mahallesi’nde yaşayan 52 yaşındaki Kitan Yür, yaklaşık 10 gün önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuştu.
Ancak ilk başvurusu sırasında doktorların, herhangi bir tetkik yapmadan yalnızca antibiyotik ve ağrı kesici iğne vererek evine gönderdiği iddia edilmişti. Durumu kötüleşen Yür, tekrardan hastaneye kaldırılmıştı.
Yapılan tetkiklerde apandisitinin patladığı ve iç organlarına bulaştığının tespit edildiği iddia edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Yür, 5 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA AÇILDI
Kitan Yür’ün ailesinin sorumlu doktorlar hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #hakkari
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