Hakkari'de faciadan dönüldü! Çöp kamyonu şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Hakkari İl Özel İdaresine ait çöp kamyonunun Zap Suyu kenarında şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Depin mevkiinde meydana geldi. İl merkezinden çöp atık merkezine gitmekte olan il özel idaresine ait çöp kamyonu, iddiaya göre buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Zap Suyu kenarında şarampole yuvarlandı.
Kamyonda bulunan 3 kişi, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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