Hakkari'de 14 kilo 700 gram kaçak külçe altın ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir araçta 14 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:31
Hakkari'de 14 kilo 700 gram kaçak külçe altın ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ortaklar Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş, toplam ağırlıkları 14 kilo 700 gram gelen 9 külçe altın ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.


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