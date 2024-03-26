Hakkari'de 14 kilo 700 gram kaçak külçe altın ele geçirildi

Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:31

Güncelleme: 26.03.2024 - 10:33

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ortaklar Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş, toplam ağırlıkları 14 kilo 700 gram gelen 9 külçe altın ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.