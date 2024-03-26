Hakkari'de 14 kilo 700 gram kaçak külçe altın ele geçirildi
Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir araçta 14 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ortaklar Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş, toplam ağırlıkları 14 kilo 700 gram gelen 9 külçe altın ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
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