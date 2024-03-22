Hakkari'de 47 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam başlayan yağmur, sabah yerini kar yağışına bıraktı. Kent genelinde 47 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

DHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:59
Hakkari'de 47 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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Yüksekova'da sabah saatleri itibarıyla başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kardan dolayı kent genelinde 17 köy ve 30 mezra olmak üzere 47 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kardan kapanan yolların açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kar yağışı ilçe merkezinde trafikte aksamalara da neden oluyor.

 


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