Hakkari'de 21 timsah derisi ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda 21 adet timsah derisine el konuldu

DHA
10 Aralık 2022 Cumartesi, 13:59
Hakkari'de 21 timsah derisi ele geçirildi
Abone Ol google-news

DKMP Genel Müdürlüğü Twitter'daki hesabından yapılan açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü çalışmaları sonucu 21 timsah derisi ele geçirilmiştir. Hakkari DKMP Şube Müdürlüğümüzce gerekli idari işlemler başlatılmıştır" denildi.


tarım ve orman bakanlığı timsah derisi timsah

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler