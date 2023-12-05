Hakkari'de öğrenci yurdunda yangın... 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Hakkari'de erkek öğrenci yurdunda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 15'i öğrenci 16 kişi, hastanede tedavi gördü.

DHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:19
Hakkari'de öğrenci yurdunda yangın... 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı!
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin erkek öğrenci yurdunda, dün akşam yangın çıktı.

Öğrencileri tahliye eden görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın 1 saat süren çalışma ile söndürülürken dumandan etkilenen 15 öğrenci ile 1 öğretmen Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan 16 kişi yeniden yurda alındı.

Yangının elektrik arızası nedeniyle çıktığı belirlenirken soruşturma sürüyor.


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