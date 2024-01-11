Van'da 86 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:25

Güncelleme: 11.01.2024 - 11:26

Kent genelinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 mahalle ve 43 mezra olmak üzere 86 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor.

Yolların yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı kırsal mahallelerde 10, yüksek kesimlerde yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Van-Bahçesaray karayolu 80’inci kilometredeki çığ riski nedeniyle 21 gündür ulaşıma kapalı tutuluyor.

Bahçesaraylılar ulaşımlarını Bitlis'in Hizan ilçesi bağlantılı yolundan sağlıyor.