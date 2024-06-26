Hakkari'de 4 kişinin öldüğü kavganın davasında karar: 4 sanığa 79'ar yıl 6'şar ay hapis

Yayınlanma: 26.06.2024 - 14:45

Güncelleme: 26.06.2024 - 14:45

Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıktaki Kürom köyündeki yaylada, 20 Temmuz 2022'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada serbest muhasebeci ve mali müşavir Mustafa Zanyar ile Cangir, Mehmet ve Süleyman Macu hayatını kaybetti.

Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı. 2 şüpheli ise firar etti.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; 6'sı tutuklu 8 sanık hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan iddianame düzenlendi.

İddianamenin geldiği Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi tarafların birbirine zarar verebilecekleri, kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve kamuoyunda infial yaratacak bir olay olmaması için yeniden Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazdı.

ÖNCE MALATYA, SONRA KAYSERİ

Başsavcılıkça Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne yapılan müzekkere yazısı sonrası, dosyanın güvenlik nedeniyle Malatya'da görülmesine karar verildi. Ancak Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nin fiziki yetersizlik nedeniyle yaptığı itirazı üzerine dosya, Kayseri'ye gönderildi.

Kayseri'de, 2'si firari, 6'sı tutuklu toplam 8 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında Erhan Y. ve Cüneyt Y. tahliye edildi.

KARAR VERİLDİ

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Dava nedeniyle adliye binası içinde geniş güvenlik önlemi alındı. Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Arafat Yıldız, Adnan Deniz, Barış Yıldız ve Mehmet Salih Sarı'yı, 'kasten adam öldürme' suçundan 4'er kez 18'er yıl, 1'er kez de 7 yıl 6’şar ay olmak üzere toplam 79'ar yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz yargılanan Erhan Y. ve Cüneyt Y.'nin ise aynı suçlardan beraatlerine hükmetti. Mahkeme, firari olan Fuat Y. ve Deniz Ç.'nin ise dosyalarının ayrılıp, haklarındaki yakalama kararlarının infazlarının beklenmesine karar verdi.