Hakkari’de 4.4 büyüklüğünde deprem: Naci Görür ‘çok sıkıştı’ diyerek uyardı
Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari’de meydana gelen deprem için uyarıda bulundu. Görür “Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı” ifadelerini kullandı.
AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yüksekova’da meydana gelen bu deprem için bir değerlendirme paylaştı.
Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:
“Bu sabah Hakkari, Oğul’da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı.”
Bı sabah Hakkari, Oğul’da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı. Sevgiyle pic.twitter.com/DM4EyC9mvy— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 11, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha ilk seçimde sattılar'
- Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu
- 'Bize özür borçlular'
- Kredi kartı kısıtlamaları neler olacak?
- Devlet tesisi soyuldu: 133 ton tavuk çaldılar
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!
- ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı
- Füruzan hayatını kaybetti
- 'Tek kelimeyle ittifaka ihanet'
- Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi