Hakkari’de 4.4 büyüklüğünde deprem: Naci Görür ‘çok sıkıştı’ diyerek uyardı

Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:28

Güncelleme: 11.02.2024 - 13:28

AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yüksekova’da meydana gelen bu deprem için bir değerlendirme paylaştı.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah Hakkari, Oğul’da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı.”