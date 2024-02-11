Hakkari’de 4.4 büyüklüğünde deprem: Naci Görür ‘çok sıkıştı’ diyerek uyardı

Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari’de meydana gelen deprem için uyarıda bulundu. Görür “Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:28
Hakkari’de 4.4 büyüklüğünde deprem: Naci Görür ‘çok sıkıştı’ diyerek uyardı
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AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yüksekova’da meydana gelen bu deprem için bir değerlendirme paylaştı.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah Hakkari, Oğul’da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı.”


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