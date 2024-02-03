4.3'lük Hakkari depreminin ardından... Naci Görür'den kritik uyarı!

Hakkari'de yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depreme dair açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus göz ardı edilmemelidir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 11:57
4.3'lük Hakkari depreminin ardından... Naci Görür'den kritik uyarı!
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BU HUSUS GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus göz ardı edilmemelidir. Sevgiyle."


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