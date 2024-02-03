4.3'lük Hakkari depreminin ardından... Naci Görür'den kritik uyarı!
Hakkari'de yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depreme dair açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus göz ardı edilmemelidir" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
"BU HUSUS GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus göz ardı edilmemelidir. Sevgiyle."
Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus gözardı edilmemelidir. Sevgiyle pic.twitter.com/aY9eVEBXST— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 3, 2024
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