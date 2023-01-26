Derin uzaydaki "fırtınalar" yeni dünyalara açılan kapı olabilir

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 07:30

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 07:30

Şili'deki Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizisi (ALMA) adlı teleskobu kullanan araştırmacılar, uzak yıldız sistemlerindeki "kasırga" ve "girdapları" inceleyerek ötegezegenleri de ölçümlemeyi başardı.

Genç yıldızların etrafında gaz, toz ve buzdan oluşan çembere öngezegen diski adı veriliyor. Kütle çekim kuvveti serbest dönen bu malzemeleri birbirine yakınlaştırdığında ise gezegenler ortaya çıkıyor.

İNCELENMESİ ZOR OLAN GEZEGENLERİ GÖZLEMLEYEBİLDİ

Gezegenlerin oluşumu sırasında ise çevredeki tozda kasırga ve girdaplar meydana geliyor.

İşte bilim insanları bu girdapları kullanarak aksi takdirde incelenmesi zor olan gezegenleri gözlemleyebildi.

Independent Türkçe'nin aktardığı araştırmaya göre ekipten Roman Rafikov, "Yıldızlarından uzakta yer alan küçük gezegenleri doğrudan incelemek son derece zor" diye konuştu:

Bu, bir deniz fenerinin önündeki ateş böceğini görmeye çalışmak gibi. Bu gezegenlere dair bilgi edinmek için farklı yöntemlere ihtiyacımız var.

Bu girdapların oluşumu için belirli bir süre ve kütle gerekiyor. Dolayısıyla girdapların özelliklerini incelemek, onları oluşturan ötegezegenin yaşının ve kütlesinin tahmin edilebilmesini sağlıyor.

Rafikov, geliştirdikleri bu yeni yöntemle ilgili şunları söyledi:

Bu sistemlerdeki gezegenlerin özellikleri ve oluşum yollarına dair bilgi dağarcığımızı geliştirmek için bu yöntemi başka yollarla birleştirebiliriz.