Hakkari'de 66 kilo eroin yakalandı

Hakkari'de Yüksekova ilçesi kırsalında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 66 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

DHA
01 Kasım 2021 Pazartesi, 17:28
Hakkari'de 66 kilo eroin yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı. Ekipler, ihbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda arazide yapılan arama-tarama faaliyetinde 66 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Polis, uyuşturucu maddelerinin bulunduğu paketleri araçtan atarak kaçan şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.



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