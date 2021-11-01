Hakkari'de 66 kilo eroin yakalandı
Hakkari'de Yüksekova ilçesi kırsalında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 66 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı. Ekipler, ihbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda arazide yapılan arama-tarama faaliyetinde 66 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
Polis, uyuşturucu maddelerinin bulunduğu paketleri araçtan atarak kaçan şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Doğalgaz, otogaz şimdi de alkol!
- 300 kilometre hızla bariyere çarptı
- Programını iptal etti, Türkiye'ye döndü
- Doğalgaza dev zam!
- Bülent Arınç'tan 'üstü kapalı' Erdoğan eleştirisi
- Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı
- AKP'li başkandan firari isme plaket!
- Erdoğan, Albayrak ve Demirören'e kötü haber
- Bakanlık ölüme böyle göz yumdu
- Birlik ailesinin bir kenti var!