Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de kaçakçılık olayına müdahale ederken çaya düşerek ağır yaralanan Piyade Teğmen Halis Keskin'in şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari’de bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. MSB’den yapılan açıklamada Derecik bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden askerlerden Piyade Teğmen Halis Keskin’in Barazgir Çayı’na düşerek ağır yaralandığını, hastaneye kaldırıldığını ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı mesajında “Kahraman silah arkadaşımız, 2 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.
BURSA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Sarnıç köyü nüfusuna kayıtlı şehidin Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki baba ocağına ise acı haberi ulaştı.
Yarın uçakla Yenişehir Havaalanı’na getirilecek olan şehit Teğmen Halis Keskin’in naaşı, baba evinde helallik alındıktan sonra Büyükorhan Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı sonrası Sarnıç Mahallesindeki mezarlıkta defnedilecek.
Video Haberler
- Motosikleti yüzüstü yatıp kullandı
- Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 7 yaralı
- Busenur'un ölümündeki acı ayrıntı
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- 6 ay sonra yurda döndü, şoke oldu: 'Hayır, olamaz'
- Beyoğlu'nda feci olay: Fransız turist 8. kattan düştü
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurtulmak için kendilerini kilitlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Saray'daki ziyafet yargıya taşındı
- Peker'den şimdi de 'Sarıgül' paylaşımı
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- Ev sahiplerinden akıl almaz yöntemler
- Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- Valilik açıkladı: Denize girmek 3 gün yasaklandı
- Memur zammı için kritik gün
- Arınç'tan sonra Çelik de 'kral çıplak' dedi