Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:25

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari’de bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. MSB’den yapılan açıklamada Derecik bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden askerlerden Piyade Teğmen Halis Keskin’in Barazgir Çayı’na düşerek ağır yaralandığını, hastaneye kaldırıldığını ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı mesajında “Kahraman silah arkadaşımız, 2 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

BURSA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Sarnıç köyü nüfusuna kayıtlı şehidin Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki baba ocağına ise acı haberi ulaştı.

Yarın uçakla Yenişehir Havaalanı’na getirilecek olan şehit Teğmen Halis Keskin’in naaşı, baba evinde helallik alındıktan sonra Büyükorhan Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı sonrası Sarnıç Mahallesindeki mezarlıkta defnedilecek.