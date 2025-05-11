Hakkari'de derede kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de derede kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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AA
Yayınlanma: 11.05.2025 - 15:20

Arkadaşlarıyla dün piknik yapmak için geldiği Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş köyü yakınında arkadaşıyla dereye giren ve bir süre sonra gözden kaybolan 18 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları ikinci gününde sürdü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma personeli, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin desteğiyle çalışma yürütüyor.

Baba Nevzat Kom, arama çalışmalarının birçok ekibin katılımıyla devam ettiğini söyledi.

"İŞYERİNDE ÇALIŞTIĞINI ZANNEDİYORDUM"

Ekiplere teşekkür eden Kom, "Çocuğumun dereye düştüğünü dün öğrendim. İşyerinde çalıştığını zannediyordum. Meğerse piknik yapmak için arkadaşlarıyla Avaşin Deresi'ne gitmiş. Bundan haberim yoktu. Bu kadarını biliyorum" dedi.


Etiketler: #hakkari #dere #kayıp

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