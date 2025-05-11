Emekli öğretmen kayıp olarak aranıyor

Bursa’nın İznik ilçesinde dün evden çıkan emekli öğretmen bir daha eve dönmedi.

Emekli öğretmen kayıp olarak aranıyor
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İHA
Yayınlanma: 11.05.2025 - 14:56

Bursa’nın İznik ilçesinde saat 10.00’da evden çıkan 76 yaşındaki Sami Girgin, bir daha eve dönmeyince ailesi jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ve arama ekipleri, yaşlı adamı arama çalışması başlattı.

Boyalıca Badaş mevkiinde arabalara otostop çektiği görülen Girgin için yurttaşlardan da yardımı istendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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