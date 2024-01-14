Hakkari'de eğitime 'kar' engeli

Yayınlanma: 14.01.2024 - 20:02

Güncelleme: 14.01.2024 - 21:21

Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk ve ortaöğretimde eğitime 15 Ocak Pazartesi günü ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

Hakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz genelinde son 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar ve olası buzlanma riski düşünülerek, tüm okullarımızda 15 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İlimiz genelinde son 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar ve olası buzlanma riski düşünülerek, tüm okullarımızda 15 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.



??#Hakkâri pic.twitter.com/tKv8iVT5zO — Ali Çelik (@alicelik_64) January 14, 2024

TRABZON'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Trabzon’da hafta sonu etkili olan karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verileceği duyurulmuştu.