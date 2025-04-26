Meteoroloji saat verdi: Hakkari için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı!

Hakkari ve çevrelerinde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği aktarıldı.

Meteoroloji saat verdi: Hakkari için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı!
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AA
Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanağın Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.


Etiketler: #hakkari #meteoroloji #yağış #Rüzgar

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