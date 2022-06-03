Hakkari'de haziranda 'karla mücadele' çalışması
Karla mücadele ekipleri, Hakkari'de içme suyunun sağlandığı şebekede yaşanan arızanın belediye ekiplerince giderilmesi için karla kaplı alanda çalışma başlattı. 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda yaşananlar, haziran ayında şaşırtan görüntülere sahne oldu.
Kış mevsiminde yurttaşların mağduriyet yaşamaması harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerdeki yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ekipler, yer yer karla kaplı 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nın yolunu ulaşıma açtı.
İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ ARIZAYA MÜDAHALE
Yaylada kente içme suyunun sağlandığı şebekede yaşanan arızanın belediye ekiplerince giderilmesi için yer yer karla kaplı yolda çalışma başlatıldı.
İş makinesi ile yürüttükleri çalışma sonucu yolu açan ekipler, arıza ekiplerinin bölgeye ulaşmasını da sağladı.
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