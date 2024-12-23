Valilik açıkladı: Antalya'da taşımalı eğitime 1 gün ara

Antalya Valisi Hulusi Şahin, turuncu kod ile uyarılan Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Valilik açıkladı: Antalya'da taşımalı eğitime 1 gün ara
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İHA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 20:50

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezinde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Vali Şahin, Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime salı günü itibarıyla 1 gün ara verildiğini belirtti.


Etiketler: #Antalya #antalya valisi #toplantı

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