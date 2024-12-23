Valilik açıkladı: Antalya'da taşımalı eğitime 1 gün ara
Antalya Valisi Hulusi Şahin, turuncu kod ile uyarılan Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezinde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı sonrası açıklamada bulunan Vali Şahin, Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime salı günü itibarıyla 1 gün ara verildiğini belirtti.
Etiketler: #Antalya #antalya valisi #toplantı
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