Anksiyeteyi önleyen uyku alışkanlığı: Uyurken bir şeye sarılmanın 5 sebebi...

Yayınlanma: 17.04.2024 - 10:47

Güncelleme: 17.04.2024 - 10:47

Uyurken bir şeye sarılmak isteme alışkanlığı, çocukluğumuzda hissettiğimiz güven ve rahatlık duygularıyla ilişkilendirilebilir. Bu alışkanlık, çocukken cenin pozisyonunda uyuma isteğiyle benzerlik gösterse de, yetişkinlikte bu eylem genellikle çocukluğumuza geri dönme arzusuyla değil, rahatlamak ve huzurlu bir uyku geçirmekle ilgilidir. Peluş bir oyuncak veya yumuşak bir yastık gibi bir objeye sarılma isteği, birkaç farklı nedenden kaynaklanabilir. Peki, anksiyeteyi önleyen uyku alışkanlıkları nelerdir? İşte uyurken bir şeye sarılmanın 5 sebebi...

UYURKEN BİR ŞEYE SARILMANIN 5 SEBEBİ

1. Horlama ve uyku apnesini azaltır:

Uyku apnesi, bir kişinin uyku sırasında solunumunun düzensiz olduğu ve nefes alıp vermede kesintiler yaşadığı bir uyku bozukluğudur. Bu durum, uyku sırasında hava yolunun zaman zaman tamamen veya kısmen tıkanmasından kaynaklanabilir. Uyku apnesi olan kişiler genellikle uyku sırasında nefes almakta zorlanır ve bu da uyku kalitesini düşürerek gece boyunca sık sık uyanmalara neden olur.

Uyku apnesi olan kişilerin uyku ortamı rahatsız edici olabilir; sabahları yorgunluk hissiyle uyanmak, gün boyu uyku hali, baş ağrıları ve konsantrasyon problemleri gibi belirtiler yaygındır. Bu durumda, yastığa sarılma alışkanlığı fiziksel fayda sağlayabilir.

Bir yastığa sarılma alışkanlığı, uyku pozisyonunu optimize etmeye ve vücudu desteklemeye yardımcı olabilir. Özellikle yan yatarken, doğru şekilde konumlanmış bir yastık boyun ve omurga hizasını koruyabilir. Bu da hava yolunun daha açık kalmasına ve solunumun daha düzenli olmasına yardımcı olabilir. Yastığa sarılma alışkanlığı olan kişiler, uyku apnesi semptomlarını hafifletmek için daha rahat bir uyku pozisyonu bulabilirler.

2. Yalnız hissetmek istemezsiniz:

Bu konudaki araştırmalara katılanlar genellikle bir şeye sarılmanın kendisini birisine sarılıyormuş gibi hissettirdiği deneyimini aktarmışlardır. Herkesin sevimli uyuyanlar olmadığını kabul etmek önemlidir; ancak hepimiz zaman zaman yalnız hissederiz ve bu duyguyu paylaşma ihtiyacı duyarız. Bir yastığa veya peluş bir objeye sarılmak, yalnızlık hissini hafifletmek ve güvende hissetmek için basit bir yöntem olarak görülür. Sarılarak uyumak, temelde yalnızlıkla başa çıkmanın doğal bir yolu olabilir.

3. Bağ kurmaya önem veriyor olabilirsiniz:

Bir yastığa sarılmak, uykunuz sırasında size duygusal rahatlık sağlar. Bu uyku pozisyonu, ilişkilerinizde, özellikle aile içinde güçlü bir bağa önem veren kişiler için yaygın olabilir. Sevdikleri ve değer verdikleri insanlar için fazlasını yapmaktan hoşlanan, yardımsever ve şefkatli kişilik özelliklerini yansıtabilir.

4. Uykunuzda sarılmaya alışkınsınız:

Aynı saatte kalkmak veya sabah ve akşam rutinlerini benzer şekilde yapmak gibi, işinize yaradığı için belli bir noktada bir rutin oluşturmuş olabilirsiniz. Bu, rutinlere değer veren bir kişiliği yansıtabilir. Aynı şekilde, her gece uyumadan önce bir şeye sarılmak da bir tür rutin olabilir. Bu eylem, sizin için önemli ve rahatlatıcı bir alışkanlık haline gelmiş olabilir.

5. Anksiyete atakları yaşadığınızda sarılma eğiliminde olabilirsiniz:

Kaygı yaşadığımızda uyumak gerçekten zorlaşabilir. Bu durumda, yatağınızı bir konfor alanı haline getirmek önemlidir. Bazı insanlar kaygılarını hafifletmek için uyurken bir şeye sarılmayı tercih ederler. Bu, kendilerini güvende ve rahat hissetmelerine yardımcı olabilir. Uyku sırasında bir şeye sarılmak, vücudun rahatlamasına ve daha iyi bir uykuya geçiş yapmasına destek olabilir. Bu, kaygılı zamanlarda kişilere duygusal destek sağlayabilir ve uyku kalitesini artırabilir.